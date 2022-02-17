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"Сбермаркет" запустил экспресс-доставку из магазинов "Ленты" формата "у дома"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сервис доставки продуктов и товаров "Сбермаркет" запустил экспресс-доставку из магазинов "у дома" ритейлера "Лента".

На первом этапе покупателям доступен ассортимент 60 магазинов "Мини Лента" в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Новосибирске, говорится в сообщении "Сбермаркета".

Срок доставки составит от 20 минут до часа, к заказу доступны 5 тысяч наименований товаров. Минимальная сумма заказа составит 400 рублей для Москвы и 300 рублей для регионов. Сама доставка в зависимости от уровня спроса будет стоить от 49 до 69 рублей.

По данным "Сбермаркета", заказ в экспресс-доставке состоит из семи товаров, средний чек такого заказа составляет 900 рублей.

Сервис начал развивать экспресс-доставку от 20 минут летом 2021 года.

"Лента" запустила формат магазинов "у дома" "Мини Лента" в прошлом году, к концу года сеть объединяла 133 торговые точки.

"Лента" - четвертый по размеру выручки ритейлер и крупнейшая сеть гипермаркетов в РФ. Выручка компании по итогам 2021 года выросла на 8,6%, до 483,6 млрд рублей. Онлайн-продажи увеличились более чем в три раза (на 208%) - до 19,34 млрд рублей. В частности, продажи через партнеров выросли в два раза - до 10,63 млрд рублей.

Сбермаркет Лента

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