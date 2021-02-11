"Магнит" открыл первые дарксторы в Москве

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" открыл в Москве два пилотных даркстора (dark store - магазин-склад, работающий только на онлайн-заказы).

Дарксторы расположены на севере и востоке столицы и работают на экспресс-доставку в пределах одного часа, говорится в сообщении компании.

Объекты обрабатывают заказы собственного сервиса доставки "Магнита", в ближайшее время они будут подключены к сервисам партнеров - Delivery Club и "Яндекс.Еда".

До сих пор доставка "Магнита" работала на базе его обычных магазинов. За счет запуска дарксторов ритейлер рассчитывает обеспечить более высокую операционную эффективность доставки.

"Это первые два мини-даркстора, на которых мы протестируем операционные процессы и определим оптимальную модель, чтобы затем их масштабировать в Москве. В 2020 году мы планируем открыть до 20 таких дарксторов в столице", - сообщил заместитель генерального директора, исполнительный директор "Магнита" Флориан Янсен (его слова процитированы в сообщении).

"Мы видим высокий интерес наших лояльных офлайн-клиентов к онлайн-каналу, как и приток новой аудитории, которая раньше не покупала в "Магните". Чтобы отвечать запросам этой категории клиентов, мы качественно адаптируем наше предложение в онлайн и последовательно улучшаем клиентский опыт", - заявил Янсен.

Пилотные дарксторы работают в мини-формате, их площадь - 300 и 400 кв. м. Ассортимент (6-7 тыс. SKU) отличается от обычных магазинов "у дома" "Магнита": в него добавлены товары из ассортимента супермаркетов и магазинов дрогери ритейлера - декоративная и уходовая косметика, товары для красоты и здоровья, свежее мясо, мягкие сыры, немолочные соевые напитки. Обновленное предложение лучше отвечает предпочтениям онлайн-покупателей, которые приобретают больше товаров и выбирают более дорогие варианты, чем офлайн, отметил ритейлер.

Доступ в дарксторы есть только у сотрудников, которые комплектуют заказы, а также курьеров сервисов доставки.

"Магнит" начал активно развивать направление foodtech в 2020 году в партнерстве с профильными партнерами: с конца августа с Delivery Club, с конца сентября - с "Яндекс.Едой". В ноябре компания запустила собственное приложение "Магнит Доставка" для экспресс-доставки по Москве, а также собственную регулярную доставку из больших магазинов "Магнит семейный" в Краснодаре.

Пока все проекты находятся в стадии пилота, но их динамика за первые месяцы работы оказалась намного лучше ожиданий, сообщил "Магнит".

К концу декабря 2020 года ритейлер выполнял около 7 тыс. заказов в день, средний чек его собственного сервиса доставки составлял 1,6 тыс. рублей, что примерно в 4,5 раза превышает аналогичный показатель в магазинах "у дома" (359 рублей по итогам IV квартала 2020 года).

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по количеству магазинов и второй по объему продаж. На конец декабря сеть компании объединяла 21 564 магазина, в том числе 14 911 магазинов "у дома", 470 супермаркетов, 6 183 магазина дрогери. По итогам 2020 года выручка "Магнита" выросла на 13,5%, до 1 трлн 553,8 млрд рублей.