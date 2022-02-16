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Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в начале февраля вырос на 18% к уровню января

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в начале февраля вырос на 18% к уровню января
Фото: Денис Гришкин/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Среднесуточный экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в начале февраля увеличивается на 18% к уровню января, следует из сообщения компании.

Если в январе компания экспортировала в сутки примерно 368 млн куб. м, то за 15 дней февраля экспорт вырос до 433 млн куб. м в сутки.

В январе покупатели защищались от высоких цен в контрактах при помощи спотовых покупок газа на хабах и рынке СПГ, а также отбора из подземных хранилищ. В феврале ситуация начала понемногу выравниваться: немного подрос транзит через Украину, Польша увеличила прием газа по контракту с "Газпромом" вместо его покупки на спотовом рынке в Германии.

Однако цена газа на спотовом рынке, следуя сезонному тренду и ослаблению политической напряженности, продолжает снижение. Таким образом превышение цен импортных контрактов над ценами хабов остается сдерживающим фактором для экспорта.

"С 1 января по 15 февраля 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 70,1 млрд куб. м газа - это лучший показатель за последние три года. Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок обеспечены на уровне рекордного прошлого года", - пишет компания.

"Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 17,9 млрд куб. м, что на 35,5% (на 9,8 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. В отдельные страны поставки выросли - в Турцию на 2,7%, в Болгарию на 24,2%, в Боснию и Герцеговину на 13,9%. Компания продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами", - также сообщил "Газпром".

Газпром

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