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Транзит "Газпрома" через Украину продолжает снижение

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Загрузка украинского газотранспортного направления в понедельник несколько растет по сравнению с минимумом выходных дней, но все еще более чем в два раза ниже уровня бронирования по долгосрочному контракту (109 млн куб. м в сутки). Газопровод "Ямал-Европа" по-прежнему не используется.

Транзитные направления

Заявка "Газпрома" на транзит газа через Украину на понедельник 21 февраля составляет 50,5 млн куб. м - после 46,4-46,5 млн куб. м на выводных, свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины".

Из экспортных газопроводов "Газпром" приоритетно использует "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного направления. "Ямалу-Европе" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль. На 21 февраля "Газпром" по-прежнему не бронировал его мощности. Прямой поток по магистрали прекратился 21 декабря - то есть она не качает российский газ уже два месяца.

Наличие невостребованных газотранспортных мощностей в перечне транзитных альтернатив этой зимой показывает несостоятельность обвинений в том, что недостаток запасов "Газпрома" в ПХГ Европы провоцирует рост цен. Резервы в ПХГ должны при необходимости компенсировать недостаток поставок по газопроводам, но у российского концерна в запасе большие возможности транзита.

Погода, цены и другие индикаторы

Календарная зима в Европе завершается некоторым понижением температуры. По прогнозам, на наступившей неделе (с 21 по 27 февраля) будет на 2 градуса прохладнее, чем на предыдущей (14-20 февраля). Средняя температура в феврале складывается на 3 градуса выше, чем годом ранее.

На фоне оттепели и пришедших с ней штормов выработка электроэнергии из возобновляемых источников в Европе выросла до рекордных величин. Вклад ветровой генерации в производство электроэнергии в регионе на неделе с 14 по 20 февраля составил 25,2% - после 17,2% на неделе с 7 по 13 февраля, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. При этом в воскресенье ветропарки обеспечили рекордный уровень генерации по ЕС - 29,2%, в том числе 79,1% в Германии и 90,4% - в Дании.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 19 февраля (на утро воскресенья) опустился до 31,35%. Это на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние пять лет, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. За первые 19 дней февраля расход газа из ПХГ более чем на треть превышает средний уровень за последние пять лет.

Поступление газа с терминалов СПГ в газотранспортную систему Европы в феврале 2022 года растет в два раза по отношению к уровню февраля прошлого года. Средний показатель использования мощностей регазификационных терминалов за последние семь дней составляет 60%.

Цена газа с поставкой на понедельник на эталонной торговой площадке Европы, хабе TTF в Нидерландах, составляет $851 за тысячу кубометров при цене $896 в среднем с начала февраля.

Газпром Украина Европа Ямал-Европа TTF Нидерланды

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