Заявка "Газпрома" на транзит через Украину минимальна после обвала рынка накануне

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Загрузка украинского газотранспортного коридора в среду держится на минимальном уровне - в два раза ниже уровня бронирования по долгосрочному контракту (109 млн куб. м в сутки). Газопровод "Ямал-Европа" по-прежнему не используется.

Транзитные направления

Заявка "Газпрома" на транзит газа через Украину 16 февраля составляет 51,6 млн куб. м по сравнению с уточненной заявкой на вторник 69,8 млн куб. м (первоначально она также была около 50 млн кубометров), свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины".

Во вторник вечером на сайте ОГТСУ была опубликована самая первая номинация на транзит среды - свыше 100 млн кубометров. На это рынок отреагировал обвалом котировок чуть ниже $800 за тысячу кубометров. Такой уровень цены опять делает более привлекательной покупку газа на бирже, чем по долгосрочному контракту (действующая цена на февраль по индексу "месяц вперед" - около $976). В результате к утру номинация на получение российского газа через Украину опять оказалась на минимуме.

Из экспортных газопроводов "Газпром" приоритетно загружает "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного коридора. Газопроводу "Ямал-Европа" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль. На 16 февраля "Газпром" по-прежнему не бронировал его мощности. Прямой поток по магистрали прекратился 21 декабря.

Наличие невостребованных газопротранспортных мощностей в перечне транзитных альтернатив этой зимой показывает несостоятельность обвинений в том, что недостаток запасов "Газпрома" в ПХГ Европы провоцирует рост цен. Запасы в ПХГ должны при необходимости компенсировать недостаток поставок по газопроводам, но у "Газпрома" в запасе большие возможности транзита.

Погода, цены и другие индикаторы

О завершающемся отопительном сезоне уже можно сказать, что эта зима в Европе довольно мягкая. Средняя температура в феврале складывается на 2,5 градуса выше, чем годом ранее. По прогнозам, на наступившей неделе (с 14 по 20 февраля) будет еще на 1,5 градуса теплее, чем на предыдущей (7-13 февраля).

Выработка электроэнергии из возобновляемых источников в Европе на новой неделе растет. Вклад ветровой генерации в производство электроэнергии в регионе на неделе с 7 по 13 февраля составил 17,2%, а во вторник он выросла до 20,8%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 14 февраля (на утро вторника) опустился до 32,6%. Это на 12,6 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. За первые 14 дней февраля расход газа из ПХГ на четверть превышает средний уровень за последние пять лет.

Поступление газа с терминалов СПГ в газотранспортную систему Европы в феврале 2022 года растет в два раза по отношению к уровню февраля прошлого года. Средний уровень использования мощностей регазификационных терминалов в феврале составляет 64%.

Цена газа с поставкой на среду на эталонной торговой площадке Европы - хабе TTF в Нидерландах - составляет $795 за тысячу кубометров при цене $910 в среднем с начала февраля.