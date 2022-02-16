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Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС справится в случае сокращения поставок газа из РФ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Европейский союз предусмотрел меры, которые помогут европейским странам справиться с частичным прекращением импорта газа из России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Наши модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом" теперь показывают, что мы сейчас находимся скорее в безопасной ситуации", - заявила она журналистам в Страсбурге.

По словам фон дер Ляйен, ЕС обсудил с США, Катаром, Египтом, Азербайджаном, Нигерией и Южной Кореей вопросы возможного увеличения поставок как сжиженного (СПГ), так и природного газа.

"Мы также поговорили с основными поставщиками СПГ(...), спросили, можно ли будет переадресовать поставки в пользу ЕС", - сказала она.

Председатель Еврокомиссии заявила, что эти усилия приносят плоды, напомнив о решении Японии, которая заявила на прошлой неделе, что переадресует часть партий СПГ в Европу в ответ на просьбы ЕС и США.

Фон дер Ляйен сказала, что развитие европейской энергетической инфраструктуры в последние годы позволило улучшить распределение газа и электроэнергии между странами, но полное прекращение поставок российского газа все равно потребует дополнительных мер.

Она заявила, что действия России в отношении Украины свидетельствует о том, что Европе необходимо сокращать зависимость от российского газа, этому будет способствовать запланированный переход на возобновляемые источники энергии.

ЕС Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен Газпром

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