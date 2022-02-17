Маркетплейсам могут дать налоговые льготы в третьем пакете поддержки IT-отрасли

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Власти обсуждают распространение налоговых льгот на маркетплейсы и агрегаторы в рамках подготовки третьего пакета мер поддержки IT-отрасли, сообщает в четверг газета "Ведомости".

Как рассказал изданию представитель вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, положительные эффекты от первого пакета мер господдержки отрасли позволили при подготовке третьего пакета вернуться к тем предложениям, которые не вошли во второй пакет. "В частности, распространение льгот не только на компании отрасли, занимающиеся разработкой ПО, но и на интернет-компании, бизнес которых основан на рекламной модели или получении комиссий со сделок (агрегаторы)", - сказал собеседник газеты.

Какую часть бизнеса крупных IT-холдингов могут могут коснуться льготы, газете не уточнили.

Первый пакет мер поддержки IT-отрасли вступил в силу с 1 января 2021 года. Он предусматривает реализацию "налогового маневра" для IT-отрасли - снижение для российских компаний ставки по налогу на прибыль до 3% с 20% (в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет) и установление нулевой - в части, подлежащей перечислению в региональные бюджеты. Он также снижает ставку страховых взносов с 14% до 7,6%. Компании, продукты которых включены в реестр отечественного ПО, освобождаются от НДС.

Льготы применяются в отношении тех организаций, у которых доля в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения составляет не менее 90%. В октябре 2021 года замглавы Минцифры Максим Паршин сообщил, что ведомство обсуждает возможность расширения перечня IT-компаний, которые смогут претендовать на налоговые льготы.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее заявлял, что налоговые льготы для IT-отрасли за девять месяцев 2021 года принесли в федеральный бюджет дополнительно 48 млрд рублей.

В сентябре правительство РФ утвердило второй пакет мер поддержки IT-отрасли, направленный на стимулирование спроса на российские решения. Речь идет о "дорожной карте" по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий, которая включает 62 мероприятия.