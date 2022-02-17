Fitch отметило возросшие риски жестких санкций в отношении РФ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В последнее время наблюдается заметное повышение рисков жестких санкций в отношении России, которые могут оказать давление на суверенные рейтинги страны и на рейтинги банков, говорится в обзоре агентства Fitch.

Рейтинг РФ "BBB" со "стабильным" прогнозом уже ограничен существующими санкциями и перспективами новых ограничительных мер, которые еще сильнее затруднят доступ страны на международный рынок финансирования и скажутся на темпах экономического роста. Из-за этих факторов текущий рейтинг РФ находится на одну ступень ниже уровня, предусмотренного рейтинговой моделью, отмечается в пресс-релизе.

Базовый сценарий Fitch по-прежнему предполагает, что полномасштабного конфликта с Украиной удастся избежать и что новые санкции, которые могут включать ограничения в отношении вторичного рынка госдолга РФ со стороны США, будут недостаточно жесткими, чтобы привести к негативным рейтинговым действиям.

Однако повышенные риски в связи со вторжением на Украину подчеркивают потенциал мер, которые будут иметь более выраженное влияние на суверенные рейтинги - например, запрет банкам и компаниям совершать операции в долларах, или ограничение доступа к международной системе платежей, или широкие санкции в отношении энергетического сектора, способные вызвать перебои в экспортных поставках энергоносителей, отмечают аналитики Fitch.

По мнению агентства, самыми чувствительными для банковского сектора санкциями станут меры, которые могут ограничить возможности крупных банков с участием госкапитала осуществлять платежи в иностранных валютах. Это может произойти вследствие запрета на операции с долларами, заморозки активов или отключения от системы SWIFT. Конкретное влияние на кредитные рейтинги будет зависеть от формулировок, особенно в части того, в какой мере банки могут совершать выплаты кредиторам через другие платежные системы или в других валютах, отмечается в сообщении.

Аналитики Fitch добавляют, что рейтингуемые российские компании в целом довольно хорошо подготовлены к возможным санкциям. Для них самым неблагоприятным сценарием станет ограничение доступа к валютной ликвидности или кредитным линиям, причем сильнее всего это затронет эмитентов евробондов с низкими рейтингами.