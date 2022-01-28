В Думе сочли, что отключение от SWIFT может пойти на пользу РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) маловероятно, но если это произойдет, то РФ сможет выйти из-под внимания американских спецслужб, считает глава комитета по промышленности Госдумы Владимир Гутенев.

В ходе пресс-конференции в пятницу глава комитета напомнил, что ЦБ апробировал Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) и канал SWIFT не является универсальным, хотя им пользуется порядка 11 тыс. финансовых институтов: "В принципе, конечно, он доминирующий, но США без ЕС нас отключить не могут. Теоретически ЕС может принять такое решение консолидированно, но, я считаю, что это мало возможно", - сказал Гутенев.

"В случае если все-таки пойдут на такие, на мой взгляд, чудовищные меры, которые разрушают мировую финансовую систему, мы получим ряд выгод. Во-первых, уверен, что многие страны, которые или имеют схожие системы или будут работать в нашей системе, также выйдут из-под пристального ока американских специальных служб, поскольку SWIFT для них абсолютно прозрачен. Практически все платежи, которые проходят даже внутри нашей страны, для них являются "открытой книгой", и такой информационный стриптиз даже в конкуренции на гражданских рынках ставит нас в крайне невыгодную ситуацию", - добавил он.

Вторая выгода, по мнению главы комитета, это усиление направления работы в рамках EPC-контрактов (форма договоров в строительстве, когда подрядчик выполняет весь цикл работ - ИФ).