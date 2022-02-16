Силуанов назвал последствия возможных жестких санкций "не смертельными"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Потенциальные жесткие санкции против России, которые готовят западные страны на фоне кризиса вокруг Украины, чреваты волатильностью, но в целом "не смертельны", и у властей есть понимание, как справиться с их последствиями, сказал заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Он подтвердил, что у правительства есть планы на случай введения санкций.

Перечисляя возможные ограничения, министр отметил, что тема отключения от SWIFT пока отошла на второй план.

"По SWIFT - последняя информация от западных стран появилась, что они сами понимают абсурдность всей этой ситуации, поскольку мы пострадаем, но и они тоже пострадают. Если они хотят помучиться, чтобы мы все вместе помучились, тогда, наверное, это оправдано. Но вроде как здравый смысл побеждает, я читал информацию о том, что вопрос отключения от SWIFT во всяком случае откладывается. Хотя нет ничего невозможного, и их решения, мы видим, пересматриваются достаточно часто", - сказал он.

"Если эта мера будет введена, мы перейдем к другим возможностям передачи информации о финансовом перечислении - будь то СПФС или телетайпы, или возить платежки в чемоданах... Я утрирую, конечно", - сказал глава Минфина.

Новые потенциальные ограничения по суверенному долгу он прокомментировал в традиционном ключе: "Неприятно, но не смертельно".

Что касается санкций против банков, то это, по словам министра "в целом (было бы - ИФ) неприятно". "Понятно, что мы здесь обеспечим все депозиты, все расчеты между нашими вкладчиками, в том числе и валютные, в этих банках. У нас валютной ликвидности, слава богу, достаточно, и валютных резервов тоже достаточно", - отметил министр.

"Неприятно, да, если хотят подгадить, что называется, нашим гражданам, наверное, это для них (иностранных политиков - ИФ) будет приемлемый такой вариант. Хотя еще раз говорю, что это тоже не будет смертельным каким-то для экономики, для финансовой системы. Они сами говорят, что у нас есть финансовый щит в виде золотовалютных резервов, низкого долга, бюджетного профицита и правила. Определенная такая стена, барьер к санкциям в России, слава богу, есть", - сказал глава Минфина.

"Да, конечно, не могу сказать, что мы ничего не почувствуем, особенно, если будет целый ряд других санкций введены. Но еще раз повторю, мы рассчитывали ситуацию, будем работать и в этих условиях, хотя, конечно, сначала это приведет к определенной волатильности, но что делать, не впервой", - отметил он.

Любые возможные ограничения на российский экспорт чреваты ростом цен, предупредил министр.

"И если такие ограничения будут введены, то рост цен во многом сможет скомпенсировать эти ограничения. То же самое, что по "Северному потоку 2". Не запускают его, хотят санкции ввести в отношении этого проекта - цены на газ растут. Если будут введены ограничения на экспорт энергоресурсов из России, будем переориентировать на другие рынки, с одной стороны. С другой стороны, мы же являемся одним из крупнейших экспортеров, если говорить про нефть, то три страны - США, Саудовская Аравия и Россия являются крупнейшими экспортерами", - напомнил Силуанов.

Стресс-тестирование устойчивости бюджета к такого рода потенциальным ограничениям производилось, подтвердил глава Минфина.

"Такие оценки делались. Мы не зря создавали наш запас - Фонд национального благосостояния. И на такие случаи он тоже будет использован. Поэтому бюджет более или менее защищен. Что касается экономики, будут искаться новые рынки сбыта и новые источники поставок", - заключил Силуанов.