Транзитная заявка "Газпрома" через Украину на пятницу еще немного снизилась

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Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Загрузка украинского газотранспортного направления в пятницу сохраняется на прежнем минимальном уровне - в два раза ниже уровня бронирования по долгосрочному контракту (109 млн куб. м в сутки). Газопровод "Ямал-Европа" по-прежнему не используется.

Транзитные направления

Заявка "Газпрома" на транзит газа через Украину на пятницу 18 февраля составляет 49,2 млн куб. м по сравнению с заявкой на четверг 50,6 млн куб., свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины".

Из экспортных газопроводов "Газпром" приоритетно загружает "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного направления. Газопроводу "Ямал-Европа" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль. На 18 февраля "Газпром" по-прежнему не бронировал его мощности. Прямой поток по магистрали прекратился 21 декабря.

Наличие невостребованных газотранспортных мощностей в перечне транзитных альтернатив этой зимой показывает несостоятельность обвинений в том, что недостаток запасов "Газпрома" в ПХГ Европы провоцирует рост цен. Запасы в ПХГ должны при необходимости компенсировать недостаток поставок по газопроводам, но у "Газпрома" в запасе большие возможности транзита.

Погода, цены и другие индикаторы

Уже можно говорить в целом о завершающемся отопительном сезоне, что эта зима в Европе довольно мягкая. Средняя температура в феврале складывается на два с половиной градуса выше, чем годом ранее. По прогнозам, на наступившей неделе (с 14 по 20 февраля) будет еще на два с половиной градуса теплее, чем на предыдущей (7-13 февраля).

Выработка электроэнергии из возобновляемых источников в Европе на текущей неделе сильно растет. Вклад ветровой генерации в производство электроэнергии в регионе на неделе с 7 по 13 февраля составил 17,2%, а в среду он вырос до 28,6% (это максимальный показатель с марта прошлого года), в четверг почти не снизился (27,8%), свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 16 февраля (на утро четверга) опустился до 32,01%. Это на 12,3 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. За первые 16 дней февраля расход газа из ПХГ на треть превышает средний уровень за последние пять лет.

Поступление газа с терминалов СПГ в газотранспортную систему Европы в феврале 2022 года растет в два раза по отношению к уровню февраля прошлого года. Средний уровень использования мощностей регазификационных терминалов на этой неделе составляет 65%.

Цена газа с поставкой на пятницу на эталонной торговой площадке Европы, хабе TTF в Нидерландах составляет $876 за тысячу кубометров при цене $903 в среднем с начала февраля.