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СК сообщил об очередных обысках в Петербурге по делу электросамокатов

СК сообщил об очередных обысках в Петербурге по делу электросамокатов
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В управлении Следственного комитета по Петербургу сообщили о новых обысках в офисах кикшеринговых компаний. 9 июня следственные действия проводятся в компаниях Mangoo и Вusyfly, 8 июня они прошли в Urent, Еleven и "юридических компаниях", оказывающих в городе кикшеринговые услуги.

Обыски проводят следователи и полицейские, они ищут и изымают предметы и документы, "представляющие интерес для следствия".

Ранее сообщалось, что в городе в компаниях, сдающих в аренду электросамокаты, 3 и 7 июня проводились обыски по делам о травмировании пешеходов в результате наездов. В СК заявили, что владельцы кикшеринговых сервисов несут ответственность за безопасность пешеходов.

С утра 9 июня в городе затруднен наем самокатов в аренду, приложения ряда сервисов сообщили, что приостанавливают работу и взять самокат напрокат больше нельзя.

Ради профилактики безопасности ГСУ СК по Петербургу направило губернатору Александру Беглову, в Смольный и начальнику ГУ МВД региона письма о принятии дополнительных мер безопасности граждан при эксплуатации электросамокатов.

"Создана рабочая группа по вопросам разработки, регламента и взаимодействия с операторами сервисов краткосрочной аренды электросамокатов, в рамках которой обсуждаются вопросы установления на территории Санкт-Петербурга правил предоставления электросамокатов и зон, где их эксплуатация запрещена, где скорость ограничена, а также вопросы организации парковок", - говорится в пресс-релизе СК.

За последний месяц следователи выявили восемь ДТП с участием электросамокатов, по шести из которым возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и о хулиганстве. Еще по двум инцидентам идут доследственные проверки. В СК пообещали установить "причины и условия, способствовавшие совершению указанных преступлений", а также добиться возмещения ущерба потерпевшим и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Также в СК напомнили, что продолжают расследовать дело руководителей кикшеринговых сервисов, которое было возбуждено по ч.1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Случаи наездов электросамокатов и травмирования прохожих участились с наступлением теплой погоды в Петербурге, отмечают следователи. Они называют электросамокаты "источниками повышенной опасности".

"Опасность электросамоката, в частности, состоит в том, что он движется практически бесшумно и при этом со значительной скоростью и в городских условиях, его можно не услышать, в результате чего возможно столкновение и травмирование", - говорится в пресс-релизе.

Петербург СКР Whoosh Urent Eleven Red Wheels Mangoo Вusyfly

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