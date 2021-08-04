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В Петербурге решили упорядочить правила парковки самокатов

Оставлять самокаты вне парковки хотят запретить

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге городской комитет по транспорту подготовил поправки в правила благоустройства территории, которые вводят правила размещения пунктов проката и парковок самокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Проект изменений опубликован на сайте городской администрации.

Под пунктом проката таких средств передвижение предложено считать "уличное оборудование, предназначенное для предоставления владельцами средств индивидуальной мобильности: самокатов, электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес".

Оборудование можно будет размещать только в разрешенных местах. Нельзя их обустраивать на газонах, на узких тротуарах шириной менее 1,5 метров и ближе чем на 15 метров от остановок общественного транспорта и станций метро.

Оставлять самокаты и другие средства передвижения вне пунктов проката будет запрещено.

Контролировать исполнение этого требования будут районные администрации. Их сотрудники должны сфотографировать транспортное средство-нарушитель, составить акт и убрать устройство на место хранения, которые определят сами районные власти. Данные о брошенном транспортном средстве будут опубликованы на сайте местной администрации. Также о нем можно будет узнать по телефону. Вернуть устройство компания-владелец может, подав заявление и предоставив документы о праве владения.

О возможных санкциях за нарушения в правилах ничего не говорится. Поправки должно утвердить правительство города.

В конце весны и начале лета после ряда наездов на пешеходов, в том числе детей, в российских регионах стали говорить, что нужно ввести правила электросамокатов и передвижения на них. В Петербурге видимые попытки решить проблему начались с обысков в офисах кикшеринговых сервисов.

После серии обысков компании по аренде электросамокатов - Whoosh, Urent, Eleven, Red Wheels - 9 июня начали приостанавливать работу в Петербурге и убирать самокаты с улиц. Вечером того же дня комитет по транспорту Петербурга подписал с крупнейшими сервисами кикшеринга соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности на территории города. Чиновники запретили кататься на электросамокатах по ряду улиц и площадей и ограничили скорость их движения на улицах с плотным пешеходным потоком до 10 км/ч.

11 июня кикшеринговые сервисы Петербурга возобновили работу.

Петербург Смольный

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