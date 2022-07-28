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Производитель алкоголя Diageo увеличил выручку сильнее прогнозов в минувшем фингоду

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Британская Diageo Plc, крупнейший в мире производитель алкоголя, увеличила доналоговую прибыль и выручку в 2021-2022 финансовом году, завершившемся 30 июня, причем прибыль оказалась ниже прогнозов рынка, а выручка превзошла ожидания.

Как говорится в сообщении Diageo, ее выручка в минувшем фингоду повысилась до 15,45 млрд фунтов стерлингов ($18,72 млрд) по сравнению с 12,73 млрд фунтов годом ранее.

Доналоговая прибыль увеличилась до 4,39 млрд с 3,71 млрд фунтов.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал эти показатели на уровне 14,83 млрд и 4,51 млрд фунтов соответственно.

Продажи в органическом выражении увеличились на 21,4%. Рост продаж во всех регионах присутствия превысил 10%.

Руководство Diageo приняло решение повысить размер финальных дивидендов на 5%, до 46,82 пенса на акцию, с 44,59 пенса годом ранее.

В 2023-25 финансовых годах компания по-прежнему ожидает фиксировать среднегодовой рост органических продаж на 5-7% и рост операционной прибыли на 6-9%.

Акции Diageo дорожают на 0,6% в ходе торгов в Лондоне в четверг, капитализация компании с начала года снизилась на 6,1% и составляет почти 85 млрд фунтов.

Diageo была создана в 1997 году в результате слияния компаний Guinness и GrandMet, ее штаб-квартира находится в Лондоне. Продукция компании реализуется в 180 странах мира, штат Diageo превышает 28 тыс. человек. Diageo производит крепкие алкогольные напитки, вино и пиво под брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и др.

Diageo Великобритания
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