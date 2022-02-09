Виноделы предупредили о подорожании вин на 15% из-за маркировки

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Ассоциация "Винодельческий союз" (в нее входят "Кубань-вино", "Фанагория", "Мильстрим черноморские вина" и др.) обратилась к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с письмом о нецелесообразности введения маркировки винодельческой продукции "Честный знак", пишут "Ведомости".

По словам виноделов и поставщиков алкогольной продукции, введение маркировки приведет к росту издержек у бизнеса на 4-8%, а с учетом торговых наценок и затрат на обработку кодов цена в рознице увеличится на 15%, как минимум.

Также авторы обращения указали, что вина уже маркируются федеральными специальными марками, а все операции с ними отражаются в системе ЕГАИС. Кроме того, по их словам, бороться с контрафактом маркировка не поможет, так как его продают магазины без лицензии и контрольно-кассовой техники.

Представитель оператора маркировки ЦРПТ заявил газете, что ничего из перечисленного виноделами не произойдет, зато маркировка поможет обелению рынка. "Цифровой код маркировки будет размещаться на бумажной марке, которую производители уже наносят на свою продукцию, новых затрат на это не потребуется", - объяснил он. По его словам, дублирования системы ЕГАИС не будет, поскольку ее интегрируют с "Честным знаком". Другие категории продуктов, для которых тоже вводилась маркировка, не дорожали, добавил он.

Комитет производителей алкогольной продукции (включает Bacardi, Diageo, Pernod Ricard и др.), Союз производителей алкогольной продукции (Roust, "Белуга Групп", Ladoga), "Опора России" и Федерация рестораторов и отельеров недавно направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не вводить маркировку алкогольных напитков, писал "Коммерсантъ" 8 февраля.

Минпромторг в конце января предложил начать эксперимент по маркировке отдельных видов алкогольной продукции, включая вино, вермуты, спиртовые настойки, ликеры с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года.

С апреля 2021 года по 31 августа 2022 года проходит эксперимент по маркировке пива и пивных напитков.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ - это совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).