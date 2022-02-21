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Евро поднялся выше 90 руб. впервые с 26 января

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Евро и доллар еще больше ускорили темпы роста на Московской бирже в понедельник вечером, евро поднялся выше 90 рублей впервые с 26 января, доллар торгуется выше 79 рублей впервые с 27 января.

Курс евро составил 89,89 руб. в 17:52, что на 2,34 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов евро превышал отметку 90 руб. Доллар стоил 79,35 руб., подорожав на 2,05 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,18 рубля - до 84,09 рубля.

ЭкономикаИндексы Мосбиржи и РТС упали на 14-17% на опасении признания независимости ДНР и ЛНРЧитать подробнее

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль существенно усилил падение к доллару и евро в понедельник вечером на опасениях признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ранее их главы обратились к президенту РФ Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

Президент Путин созвал в понедельник внеочередное заседание Совета Безопасности РФ, на котором заявил, что заранее не обсуждал с членами Совета вопрос признания ДНР и ЛНР. "То, что происходит сейчас, происходит с чистого листа, потому что я хотел узнать ваше мнение без всякой предварительной подготовки. Это считаю чрезвычайно важным", - добавил он.

В случае дальнейшего ухудшения ситуации в Донбассе России не останется ничего, кроме как признать независимость самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, в свою очередь, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

курсы валют рубль доллар евро

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