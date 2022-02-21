Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:27Заразились
на 21.02В России 15 522 756+152 337В мире 424 278 520+1 023 560

Доллар поднялся выше 79 руб. впервые с 27 января

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно растут на Московской бирже в понедельник днем. При этом курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с 27 января, чуть ранее евро преодолел отметку в 89 рубля также впервые с этой даты.

Курс доллара в 16:50 составил 79,0225 руб., поднявшись на 1,7225 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 89,525 руб. - плюс 1,975 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,84 рубля - до 83,76 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро днем в понедельник на фоне резкого ухудшения настроений игроков после того, как сначала стало известно об усилении военной напряженности и новых обстрелах территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а позднее их главы обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость и суверенитет этих территорий.

Следом российский президент заявил, что темой внеочередного заседания Совета Безопасности РФ станет ситуация в Донбассе. "Мы собрались с вами для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается сегодня на Донбассе", - сказал Путин в ходе внеочередного заседания Совета Безопасности РФ.

курсы валют рубль доллар евро

Новости

Евро поднялся выше 90 руб. впервые с 26 января

Индексы Мосбиржи и РТС упали на 14-17% на опасении признания независимости ДНР и ЛНР

Российский рынок DIY-ритейла показал рекордный рост на фоне взлета цен. Обзор

Российский рынок DIY-ритейла показал рекордный рост на фоне взлета цен. Обзор

Рынок акций РФ обвалился к уровням конца ноября 2020 года

Евро поднялся выше 89 руб. впервые с 27 января

Евро поднялся выше 89 руб. впервые с 27 января

Москвичам пообещали улучшение экологии после запуска единого скоростного диаметра

Москвичам пообещали улучшение экологии после запуска единого скоростного диаметра

Индекс МосБиржи упал к уровню конца января на новостях из Донбасса

Рубль и акции перешли к снижению на новостях о военной эскалации в Донбассе

Рубль и акции перешли к снижению на новостях о военной эскалации в Донбассе

Авиакомпании Lufthansa и Swiss Air приостановили полеты в Киев

Минфин внес в правительство законопроект о регулировании рынка криптовалют

Минфин внес в правительство законопроект о регулировании рынка криптовалют
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });