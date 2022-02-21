Доллар поднялся выше 79 руб. впервые с 27 января

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно растут на Московской бирже в понедельник днем. При этом курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с 27 января, чуть ранее евро преодолел отметку в 89 рубля также впервые с этой даты.

Курс доллара в 16:50 составил 79,0225 руб., поднявшись на 1,7225 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 89,525 руб. - плюс 1,975 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,84 рубля - до 83,76 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро днем в понедельник на фоне резкого ухудшения настроений игроков после того, как сначала стало известно об усилении военной напряженности и новых обстрелах территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а позднее их главы обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость и суверенитет этих территорий.

Следом российский президент заявил, что темой внеочередного заседания Совета Безопасности РФ станет ситуация в Донбассе. "Мы собрались с вами для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается сегодня на Донбассе", - сказал Путин в ходе внеочередного заседания Совета Безопасности РФ.