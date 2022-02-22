Заявления Банка России замедлили обвал на рынке

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Заявления Банка России о подготовке мер по стабилизиации финансового рынка в случае введения санкций замедлили падение котировок на российском рынке акций.

К 10:25 индекс МосБиржи составлял 2858,56 пункта (-5,8%, на пике снижения индекс падал ниже 2760 пунктов), индекс РТС - 1114,76 пункта (-7,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 14,8%.

Доллар к этому моменту дорожал на 1,07 рубля, до 80,85 рубля.

Подешевели акции АФК "Система" (-14,8%), "МТС" (-11%), "Татнефти" (-10,9%), "Интер РАО" (-10,3%), Сбербанка (-9,3% и -7,8% "префы"), "ММК" (-9,2%), Polymetal (-9,1%), "Сургутнефтегаза" (-8,8% и -0,9% "префы"), "Магнита" (-8,3%), расписки TCS Group (-8,3%), бумаги "Газпром нефти" (-7,9%), "Газпрома" (-7,6%), "АЛРОСА" (-7,3%), ВТБ (-6,9%), "РусГидро" (-6,1%), "Московской биржи" (-5,3%), ПАО "Полюс" (-4,9%), "ЛУКОЙЛа" (-4,3%), расписки OZON (-4,1%), акции "Яндекса" (-3,6%), "Роснефти" (-3,1%), "Северстали" (-2,9%), "НЛМК" (-2,8%), UC Rusal (-2,1%), "Аэрофлота" (-1,8%), "НОВАТЭКа" (-1,4%), "Норникеля" (-0,9%).

За полчаса до этого, к 9:55 индекс "Мосбиржи" снижался на 6,81%, до 2829,96 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 14,6%.

Распродажи акций вызваны неприятием инвесторами рисковых активов на фоне обострения антироссийской санкционной тематики после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Президент Владимир Путин подписал указы об их прнизнании и поручил Вооруженным силам России выполнять функции по поддержанию мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Президент США Джо Байден уже ввел санкции против ДНР, ЛНР и определенных граждан. Ожидается, что дополнительные санкции США введут позднее 22 февраля, после консультации с европейскими странами.

Высокопоставленный чиновник администрации США сообщает, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина будет зависеть от того, как в США воспримут дальнейшие действия России. Как заявил чиновник, российские войска продолжают приближаться к границе Украины, и это, по его мнению, может стать препятствием для проведения встречи. Он отметил, что США в ответ на признание Москвой ДНР и ЛНР "примут дальнейшие меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за это явное нарушение международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины.

Банк России сообщил утром во вторник, что будет следить за развитием ситуации на финрынках, готов реализовывать допмеры в целях поддержания финансовой стабильности. ЦБ пообещал дать финорганизациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля. Кроме того, ЦБ предоставит банкам возможность использования до 1 октября 2022 года уровень курсов валют в целях расчета нормативов на 18 февраля.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:25 составил 100,2 млрд рублей (из них 34,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 21,9 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,58 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").