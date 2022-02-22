Рубль и акции после попытки коррекции возобновили падение

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российский рубль и акции после попытки коррекции возобновили падение из-за геополитической напряженности и возрастания санкционных рисков после признания Россией независимости ДНР и ЛНР; индекс МосБиржи снижается на 6,8%.

Доллар США вырос в ходе торгов до 80,35 руб./$1, что на 57 копеек выше уровня закрытия понедельника. Евро при этом подорожал до 90,15 руб./EUR1 (+65 копеек к закрытию предыдущего дня).

Индекс МосБиржи к 9:55 составил 2829,96 пункта (-6,81%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 14,6%.

Подешевели акции АФК "Система" (-14,6%), "МТС" (-11,7%), "Интер РАО" (-10,1%), "Татнефти" (-9,6%), "Газпрома" (-9,4%), Polymetal (-9,3%), "Сургутнефтегаза" (-9,1%), "Магнита" (-9%), "Полюса" (-8,1%), "РусГидро" (-7,9%), Сбербанка (-7,7%, "префы" снизились в цене на 5,7%), расписки OZON (-7,3%) и TCS Group Holding (-6,3%), акции "ММК" (-7,2%), ВТБ (-6,9%), "АЛРОСА" (-6%), "Московской биржи" (-5,8%), "НОВАТЭКа" (-5,7%), "Норникеля" (-5,7%), "Северстали" (-5,3%), "НЛМК" (-5%), "ЛУКОЙЛа" (-4,7%), "Яндекса" (-4,5%), "Русала" (-3,7%), "Аэрофлота" (-2,6%), "Роснефти" (-2,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-3,9%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", падение российских акций, наблюдаемое в начале торгов во вторник, 22 февраля, обусловлено неприятием инвесторов рисковых активов на фоне обострения антироссийской санкционной тематики после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных Луганской народной республики и Донецкой народной республики (ЛНР и ДНР). Накануне вечером президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле подписал соответствующий указ, в церемонии приняли участие главы обеих республик. Указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин поручил Вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

При этом председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников считает, что независимость ДНР и ЛНР будет признана в границах Донецкой и Луганской областей, которые они занимали во время проведения референдума о независимости. "В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах, чем те, которые сейчас занимает ДНР", - сказал Калашников во вторник журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он пояснил, что "сейчас ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже". "А как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Как они будут восстанавливаться, это не наши с вами компетенции", - добавил глава комитета.

Президент США Джо Байден издал указ о блокировании имущества определенных лиц и запрете определенных сделок в связи с признанием Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщает Белый дом. "Признание Российской Федерацией так называемых регионов Донецкой народной республики (ДНР) или Луганской народной республики (ЛНР) Украины противоречит обязательствам России по Минским соглашениям и еще больше угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, и, таким образом, представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в указе, опубликованном Белым домом. Указом запрещаются инвестиции в ДНР и ЛНР, а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из данных регионов.

Великобритания объявит о новых санкциях против России в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик, заявила во вторник глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Ранее британские СМИ сообщили о том, что во вторник правительство Британии объявит о подобном решении. При этом они отмечают, что речь не пойдет о максимально жестком пакете мер, подготовленном Лондоном ранее. Наиболее жесткие меры, как ожидается, Великобритания введет в случае нападения РФ на Украину.

Высокопоставленный чиновник администрации США сообщает, что встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина будет зависеть от того, как в США воспримут дальнейшие действия России. "Мы будем наблюдать и оценивать действия, которые предпринимает Россия, и реагировать соответствующим образом", - сказал он журналистам на брифинге. Как заявил чиновник, российские войска продолжают приближаться к границе Украины, и это, по его мнению, может стать препятствием для проведения встречи. Он отметил, что США в ответ на признание Москвой ДНР и ЛНР "примут дальнейшие меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за это явное нарушение международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины.