Рынок акций РФ к вечеру отыграл большую часть падения на фоне умеренных санкций

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру во вторник отыграл большую часть утреннего падения на новостях об умеренных антироссийских санкциях Запада после признания Россией самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, кроме того, снижению панических настроений способствовали заявления ЦБ РФ о мерах стабилизации. Индексы МосБиржи и РТС отскочили в район 3000 и 1200 пунктов соответственно после обновления минимумов с начала ноября 2020 года.

К 16:35 индекс МосБиржи составил 2970,07 пункта (-2,2%, на пике снижения индекс падал ниже 2760 пунктов), индекс РТС - 1183,03 пункта (-2%, минимум сессии - 1075,98 пункта); динамика цен blue chips на "Московской бирже" смешанная в пределах 8,8%.

Доллар упал до 79,14 руб. (-0,64 рубля), утром курс поднимался до 80,97 руб..

Подешевели акции "Московской биржи" (-8,8%), "Сургутнефтегаза" (-6,9% и -1% "префы"), "МТС" (-6,9%), "Магнита" (-6,5%), расписки TCS Group (-5,8%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-5,7%), "Роснефти" (-5,2%), ПАО "Полюс" (-2,9%), "НОВАТЭКа" (-2,7%), "Татнефти" (-2,1%), Polymetal (-1,7%), "Газпрома" (-1,4%), Сбербанка (-1,4% и -1,2% "префы"), "Интер РАО" (-1%), "Яндекса" (-0,2%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+8%), расписки OZON (+3,5%), бумаги "Норникеля" (+3%), "РусГидро" (+2,9%), АФК "Система" (+2,8%), "Аэрофлота" (+2,5%), UC Rusal (+2,5%), "НЛМК" (+2,4%), "Северстали" (+1,9%), ВТБ (+1,5%), "ММК" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,4%).

Поддержку акциям Сбербанка и ВТБ оказали новости, что они не попали в санкционный список ЕС.

ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль по МСФО в сравнении с предыдущим кварталом на 20% (до 69,8 млрд рублей), но перевыполнил цель по прибыли на весь год при прогнозе "свыше 300 млрд", свидетельствует отчетность госбанка. ВТБ в 2021 году заработал 327,4 млрд рублей по МСФО, что в 4,3 раза больше результата 2020 года. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал прибыль за IV квартал в размере 67,5 млрд рублей. ВТБ не стал давать финансовые прогнозы на 2022 год из-за волатильности на рынках, раскроет их после стабилизации ситуации, сообщил журналистам финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.

Банк России сообщил утром во вторник, что будет следить за развитием ситуации на финрынках, готов реализовывать допмеры в целях поддержания финансовой стабильности. ЦБ РФ даст финорганизациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля. Кроме того, ЦБ РФ предоставит банкам возможность использования до 1 октября 2022 года уровень курсов валют в целях расчета нормативов на 18 февраля.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что остановил процесс сертификации "Северного потока 2". Также он заявил, что Германия и европейское сообщество не смогут принять "признание ДНР и ЛНР", будут приняты санкции в ответ на такое решение России.

Евросоюз обсуждает возможность применения ограничительных мер в отношении примерно 350 россиян в ответ на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, передало во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц ЕС.

Москва не боится санкций Запада, которые могут последовать из-за признания ДНР и ЛНР, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя, в частности, решение ФРГ приостановить сертификацию газопровода "Северный поток 2".

Также Руденко сообщил, что российская сторона пока не планирует вводить войска на территории республик Донбасса, окажет им военную помощь, если возникнет угроза. "Это предусмотрено договорами", - сказал он, комментируя оказание военной помощи ДНР и ЛНР.

Санкции Евросоюза в отношении России после признания ДНР и ЛНР будут касаться "доступа российского государства и правительства на европейские рынки капитала", говорится в заявлении ЕС. Также санкции затронут банки, которые финансируют российские Вооруженные силы и "другие операции" на территориях ДНР и ЛНР. В заявлении эти банки не названы, Bloomberg сообщает, что речь идет о Промсвязьбанке (опорный банк ОПК), банке "Россия" (с 2014 года находится под американскими санкциями), а также госкорпорации "ВЭБ".

В санкционный список британского правительства, опубликованный во вторник, попал бизнесмен Игорь Ротенберг, совладелец ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС, оператор госсистемы взимания платы с грузовиков "Платон"). Его отец Аркадий Ротенберг находится под британскими санкциями с 2014 года. В сегодняшнее обновление также попал младший брат Аркадия Ротенберга Борис, совладелец СМП-банка. Игорь Ротенберг под американские санкции подпал еще в 2018 году. Также под санкции Великобритании подпал еще один бизнесмен, давно включенный в санкционные списки США - Геннадий Тимченко.

Индексы МосБиржи и РТС приостановили снижение недалеко от среднесрочных целей падения 2650 и 1050 пунктов соответственно. Теперь российский рынок может быть готов к развитию коррекционного восстановления от минимумов на фоне объявленных санкциях Запада, которые не затронут ограничениями целые сектора (например, финансовый или энергетический).

Во вторник в Азии индексы акций снизились на фоне усилившихся тревог по поводу риска полномасштабного военного вторжения России на Украину (австралийский ASX Australia просел на 1,1%, японский Nikkei 225 - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 1%, южнокорейский KOSPI - на 1,4%, гонконгский Hang Seng потерял 2,7%), однако сократили утренние потери Европа (индекс FTSE вырос на 0,2%, CAC 40, DAX просели на 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается всего на 0,2% к уровню пятницы).

Нефтяной рынок во вторник продолжает подъем, обновляя семилетние максимумы на фоне рисков полномасштабного военного вторжения России на Украину, пишет MarketWatch.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 16:35 по московскому времени составила $97,47 за баррель (+2,2% и +2% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $93,75 за баррель (+2,9%).

Западные страны назвали действия Москвы нарушением норм международного права и заявили о намерении ввести санкции, о которых может быть объявлено уже во вторник. Ранее некоторые аналитики предупреждали, что в случае эскалации напряженности на востоке Украины цена Brent может превысить $100 за баррель на опасениях перебоев поставок нефти из России.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Группы ЛСР" (-7,7%), ГК "Самолет" (-7,6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-7,1%), ПАО "Россети Волга" (-6,7%).

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (-5,6%) по МСФО в 2021 г. сократилась на 40,1% по сравнению с 2020 г., до 8,2 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 14% (до 29,9 млрд руб.), выручка выросла на 17% (до 88,1 млрд руб.).

Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом", предполагал выручку по итогам 2021 г. на уровне 86,6 млрд руб., EBITDA - 29,6 млрд руб., чистую прибыль - 17,2 млрд руб.

Тем не менее, ПАО "Юнипро" подтвердило планы направлять на дивиденды в 2022-2024 годы по 20 млрд руб. в год, следует из презентации компании.

Подорожали бумаги VEON (+20,9%), расписки Qiwi (+10,6%), акции "Распадской" (+7,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+7,6%), ПАО "Русолово" (+6,3%), банка "Уралсиб" (+6,3%), ПАО "Белуга групп" (+5,4%), ПАО "СПБ биржа" (+5,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 374,79 млрд рублей (из них 119,59 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 62,41 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 23 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").