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Германия "перепроверит" "Северный поток 2" на предмет рисков для Европы

Германия "перепроверит" "Северный поток 2" на предмет рисков для Европы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Германия рассмотрит, какие риски несет газопровод "Северный поток 2" для энергообеспечения ФРГ и Европы в целом, и вынесет окончательное решение, заявил глава Минэкономики Роберт Хабек.

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"Мы должны будем еще раз заново проверить, не делает ли "Северный поток 2" и завязка всех газовых мощностей на Балтийском море энергообеспечение в Германии и Европе геостратегически еще более хрупким и уязвимым, и мы это сделаем", - сказал Хабек в среду в интервью Deutschlandfunk.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что поручил Минэкономики отозвать у регулятора, Федерального сетевого агентства, уже выданный отчет на газопровод, таким образом, сейчас процесс сертификации остановлен.

Решение остановить сертификацию в ФРГ приняли после объявления Россией о признании независимости республик Донбасса.

По словам Хабека, решение по "Северному потоку 2" не относится к пакету санкций, который готовит ЕС для России.

"Вечером Европейский союз объявит о пакете санкций, это пакет, согласованный с американцами, и он касается отдельных лиц, банков и экономических действующих лиц", - сказал глава Минэкономики.

Северный поток 2

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