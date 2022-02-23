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В Германии пояснили, зачем нужен новый отчет по "Северному потоку 2"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономики ФРГ выдаст новый отчет по "Северному потоку 2", перепроверка срочно необходима из-за изменения правовой и политической ситуации, сообщила представитель министерства Беате Барон.

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"Правовая ситуация и общее положение дел изменились... Нам нужен новый отчет, пока не понятно, как он будет выглядеть в итоге", - сказала она журналистам в Берлине в среду.

В свою очередь официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что не знает, сколько будет длиться проверка. "Это займет время", - сказал он.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что попросит Минэкономики Германии отозвать отчет по газопроводу, ранее переданный Федеральному сетевому агентству, германскому регулятору. Таким образом процесс сертификации газопровода остановлен, теперь Минэкономики будет готовить новый проект.

Решение принято после того, как президент РФ Владимир Путин заявил о признании независимости ДНР и ЛНР.

Германия Северный поток 2

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