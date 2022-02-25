В британском правительстве пожурили ВР за участие в "Роснефти"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Нефтяная компания на фоне начала военной операции на Украине оказалась под огнем критики: отдельные британские политики требуют от компании разорвать связи с "Роснефтью", пишет Financial Times.

Госсекретарь по делам бизнеса Великобритании Квази Квартенг 25 февраля вызвал главу ВР Бернарда Луни и выразил "обеспокоенность" участием компании в "Роснефти", рассказал источник газеты.

"ВР покинула встречу без сомнения в степени обеспокоенности британского правительства", - цитирует газета своего собеседника.

Луни - член совета директоров "Роснефти" от ВР.

Ряд членов парламента, чьи слова приводит FT, на фоне развития украинского конфликта потребовали от ВР избавиться от доли в российской нефтяной компании.

Между тем, представитель одного из неназванных крупных акционеров самой ВР в беседе с изданием отметил, что даже если компания захочет продать свой 19,75%-ный пакет акций "Роснефти", в нынешних условиях не так просто будет найти покупателя - такого, который удовлетворил бы британскую сторону.