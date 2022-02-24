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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Глава Еврокомиссии грозит РФ серьезными ограничениями доступа на рынки капитала

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что позже в четверг лидеры стран ЕС рассмотрят новый пакет санкций против России, призванный сильно ограничить ее доступ на рынки капитала.

"Позже сегодня мы предложим европейским лидерам рассмотреть пакет мощных и тщательно подобранных санкций", - говорится в ее заявлении.

По словам фон дер Ляйен, "этот пакет включает в себя финансовые санкции, которые ограничат доступ России на рынки капиталов". "Воздействие этих санкций будет сильным", - заявила она.

В частности, по мнению главы Еврокомиссии, такие меры будут мешать экономическому росту в РФ, спровоцируют инфляцию.

Также она предупредила, что ЕС планирует ограничить доступ РФ к ряду технологий.

"Мы хотим отрезать российскую промышленность от технологий, которые сегодня очень нужны для того, чтобы планировать собственное будущее", - отметила она.

Ранее ЕС ввел против России ограничения, касающиеся ценных бумаг правительства и Центробанка РФ.

Также были введены санкции против ВЭБа, банка "Россия" и Промсвязьбанка.

Еврокомиссия ЕС Урсула фон дер Ляйен

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