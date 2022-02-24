Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:20Заразились
на 23.02В России 15 795 570+137 642В мире 427 817 265+1 875 119

ЕС ввел санкции против ВЭБа, банка "Россия" и Промсвязьбанка

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз сообщил, что ввел санкции против ВЭБа, банка "Россия" и Промсвязьбанка.

Эти банки фигурируют в санкционном списке, опубликованном в ночь на четверг в официальном журнале ЕС.

Также санкции вводятся против "Агентства интернет-исследований".

Речь идёт о мерах, принятых Евросоюзом в ответ на признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

В постановлении отмечается, что санкции вступают в силу немедленно после публикации в Официальном журнале. Меры были предложены главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, в затем - единогласно одобрены всем странами Евросоюза.

ЕС ВЭБ Промсвязьбанк

Новости по теме

Новости

В санкционный список ЕС попал ряд вице-премьеров, министров РФ, военачальников и журналистов

Зеленский заявил, что инициировал телефонный разговор с Путиным и не получил ответа

Зеленский заявил, что инициировал телефонный разговор с Путиным и не получил ответа

Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с обращением ДНР и ЛНР к РФ

Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с обращением ДНР и ЛНР к РФ

Минфин США распорядился ко 2 марта прекратить операции с "Северным потоком 2"

Минфин США распорядился ко 2 марта прекратить операции с "Северным потоком 2"

Главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Украины

Парламент Украины утвердил решение о введении ЧП по всей стране с 24 февраля

Парламент Украины утвердил решение о введении ЧП по всей стране с 24 февраля

Байден распорядился о введении санкций против "Северного потока 2"

Байден распорядился о введении санкций против "Северного потока 2"

Военнослужащий народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ

Журналисты телеканала "Звезда" попали под обстрел в пригороде Донецка

ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы и ограничил доступ РФ к финрынкам

ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы и ограничил доступ РФ к финрынкам
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });