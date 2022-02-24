ЕС ввел санкции против ВЭБа, банка "Россия" и Промсвязьбанка

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз сообщил, что ввел санкции против ВЭБа, банка "Россия" и Промсвязьбанка.

Эти банки фигурируют в санкционном списке, опубликованном в ночь на четверг в официальном журнале ЕС.

Также санкции вводятся против "Агентства интернет-исследований".

Речь идёт о мерах, принятых Евросоюзом в ответ на признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

В постановлении отмечается, что санкции вступают в силу немедленно после публикации в Официальном журнале. Меры были предложены главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, в затем - единогласно одобрены всем странами Евросоюза.