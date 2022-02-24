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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:40

Moody's отозвало рейтинги Промсвязьбанка

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги Промсвязьбанка, попавшего в санкционные списки США, ЕС и Великобритании.

В сообщении агентства говорится, что решение об отзыве рейтингов принято по причинам "делового характера".

На момент отзыва долгосрочные рейтинги по депозитам в иностранной и национальной валюте Промсвязьбанка находились на уровне "Ba2" с "позитивным" прогнозом, краткосрочные рейтинги по депозитам - "Not Prime".

США, Великобритания и ЕС во вторник ввели санкции против Промсвязьбанка в связи с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

Промсвязьбанк принадлежит государству, являясь основным кредитором оборонно-промышленного сектора РФ и обслуживая 70% гособоронзаказа. Банк входит в число системно значимых кредитных организаций РФ и занимает 6-е место в рэнкинге "Интерфакс-100".

Промсвязьбанк Moody's

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