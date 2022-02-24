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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:40

Приложения Промсвязьбанка перестали отображаться в App Store и Google Play

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Мобильные приложения Промсвязьбанка (ПСБ), попавшего в санкционные списки США, ЕС и Великобритании, перестали отображаться в AppStore и GooglePlay, следует из данных магазинов.

В AppStore было размещено три приложения банка: "ПСБ", "ПСБ Бизнес", "ПСБ инвестиции".

"Компания Apple удалила приложения из-за введенных санкций в отношении банка. Установленные приложения банка на смартфонах Apple продолжают работать в стандартном режиме, клиентам доступен полный функционал. В случае если, приложение "ПСБ" на телефонах с операционной системой iOS не установлено, клиент может воспользоваться интернет-банком", - говорится в сообщении банка.

Из GooglePlay пропало только банковское приложение для розничных клиентов. Владельцы Android-устройств могут скачать его на сайте банка.

В четверг утром ПСБ сообщил, что клиенты банка в ближайшее время могут потерять возможность использовать ApplePay при оплате картами Visa и Mastercard.

США, Великобритания и ЕС во вторник ввели санкции против Промсвязьбанка в связи с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

Промсвязьбанк принадлежит государству, являясь основным кредитором оборонно-промышленного сектора РФ и обслуживая 70% гособоронзаказа. Банк входит в число системно значимых кредитных организаций РФ и занимает 6-е место в рэнкинге "Интерфакс-100".

Промсвязьбанк App Store Google Play

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