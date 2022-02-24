Что произошло за день: четверг, 24 февраля

Военная операция России на Украине, обвал рынка акций, разрыв дипломатических отношений России и Украины

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Минобороны РФ сообщили о уничтожении 83 военных объектов Украины. С начала операции сбиты два украинских Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2". В министерстве подчеркивают, что удары наносят только по военной инфраструктуре. Днем стало известно, что Россия потеряла штурмовик Су-25 из-за ошибки техники пилотирования.

- Дмитрий Песков заявил, что речи об оккупации Украины нет. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что российские военные ведут специальную операцию, а не войну. По его словам, сроки этой операции определит Владимир Путин. Песков заявил, что демилитаризация Украины означает нейтрализацию ее военного потенциала, а "в идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов". Он выразил мнение, что Россия не может оказаться за железным занавесом.

- Российские военные получили контроль над узлом подачи воды в Крым. Для выхода к Херсону был задействован воздушный десант. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что есть возможность начать подачу воды на полуостров уже в пятницу после технической проверки.

- К вечеру четверга силы ДНР и ЛНР прорвали оборону армии Украины на глубину 6-8 км. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о цели занять территории Луганской и Донецкой областей в их административных границах.

- На Украине ввели военное положение. В первой половине дня украинские власти сообщили о гибели более 40 человек. В Киеве и Киевской области введен комендантский час с 22:00 до 7:00. Днем в столице Украины звучала сирена воздушной тревоги.

- Обвал рынка акций РФ в четверг стал рекордным за всю историю. Индекс МосБиржи составил 2058,12 пункта (-33,3%), на пике утреннего падения он проваливался в район 1680 пунктов. Индекс РТС составил 742,91 пункта (-39,4%), минимум дня - 610,33 пункта. Цены большинства "голубых фишек" рухнули в пределах 48,8%. Утром торги на Московской бирже приостанавливались на два часа. Мосбиржа отменила утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках 25 февраля.

- Борис Джонсон анонсировал масштабные санкции в отношении России. Премьер-министр Великобритании заявил, что будут полностью заморожены активы ВТБ, российские банки не смогу осуществлять платежи в фунтах и клиринг через Великобританию. Для "Аэрофлота" будет закрыт доступ на территорию страны. Джонсон также сообщил о грядущем ограничении размера вкладов российских граждан в банках Великобритании. Запланирован запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения.

- Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. При этом консульские отношения сохраняются. В МИД РФ сообщили, что вывезли всех дипломатов с территории Украины.

- В России ввели транспортные ограничения из-за операции в Донбассе. Работа 11 южных аэропортов приостановлена до 2 марта, Росавиация сообщила авиакомпаниям о вариантах обхода этих пунктов при перевозке пассажиров. "РЖД" ограничили перевозку грузов на все станции Украины. Кроме того, приостановлено судоходство в Азовском море.

- Крупные российские банки сообщили о работе в штатном режиме. Они отмечают возросший спрос на наличные и подчеркивают, что запаса ликвидности достаточно.