Клиенты санкционного Совкомбанка не смогут обменивать валюту

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Совкомбанк прокомментировал включение в санкционный список США: карты будут работать только в России, клиенты не смогут совершать операции по обмену валюты.

"Все карты нашего банка продолжают работать в России без ограничений, и по ним можно проводить операции", - говорится в сообщении Совкомбанка.

"Использование карт банка, в том числе в платежных системах Visa и Mastercard, за границей и оплата по картам Совкомбанка на зарубежных сайтах на текущий момент недоступны в связи с введением санкций. Можно перевести деньги на карту другого банка, в отношении которого не введены ограничения", - отмечает кредитная организация.

"Обмен валюты будет недоступен ни в офисах банка, ни в мобильных приложениях банка", - подчеркивает кредитная организация.

Кроме того, будет невозможно осуществить валютные переводы за рубеж в мобильном приложении "Халва-Совкомбанк" и в отделениях кредитной организации. Переводы внутри Совкомбанка и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте.

Совкомбанк также заявил, что все вклады и накопительные счета доступны клиентам в полном объеме. Банк будет исполнять все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов, отмечается в сообщении.

Клиенты банка также могут проводить операции с наличными по всем счетам и картам без ограничений в любом банкомате или кассе отделения. "Банк с утра 24 февраля активно пополняет кассы, банкоматы и устройства самообслуживания в своей филиальной сети для предотвращения дефицита наличности в точках обслуживания клиентов", - говорится в сообщении.

Совкомбанк отмечает, что "обладает необходимым запасом капитала и ликвидности для преодоления негативного влияния санкционных ограничений".

"Банк, как и раньше будет в полном объеме и своевременно выполнять свои обязательства перед кредиторами и будет вырабатывать при необходимости индивидуальные решения для выполнения своих обязательств", - подчеркивает Совкомбанк.

Банк планирует сохранить основные направления кредитования клиентов в обычном режиме.

Что касается брокерского обслуживания, то банк планирует продолжить обслуживать эти счета и поддерживать работоспособность своего мобильного приложения "Совкомбанк инвестиции". "Наши клиенты по-прежнему могут проводить операции с ценными бумагами российских эмитентов без ограничений. Покупка ценных бумаг иностранных эмитентов будет недоступна. Продажа и вывод денежных средств будет работать в обычном режиме", - заявила кредитная организация.

Клиентам - юридическим лицам для минимизации рисков банк в сложившейся ситуации рекомендует временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах США и евро. "При проведении расчетов в других валютах просим исключить участие любых финансовых учреждений и лиц, находящихся на территории США, Европейского союза, Великобритании или на иных основаниях считающихся осуществляющими деятельность в США/ЕС/Великобритании, а также их дочерних структур", - добавил банк.

Совкомбанк также заявил, что ситуация с возможным введением санкций против крупнейших российских финансовых институтов прорабатывалась им заранее, в этом процессе он тесно взаимодействовал с ЦБ и Минфином РФ. "Мы разработали несколько сценариев преодоления последствий введения санкций таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов и контрагентов", - подчеркнул банк.

Ранее Совкомбанк (вместе с некоторыми другими крупными российскими банками) подпал под блокирующие санкции США из-за военной операции РФ на Украине. Санкции запрещают расчеты в долларах.

Основным акционером Совкомбанка с долей 86,5% является "Совко Капитал Партнерс". Конечными бенефициарами кредитной организации являются топ-менеджеры банка, финансовые инвесторы и ряд суверенных фондов благосостояния (Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта, Японии, России, Китая и ОАЭ).