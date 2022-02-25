ЦБ РФ пообещал попавшим под санкции банкам необходимую поддержку

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российский Центробанк пообещал санкционным банкам любую необходимую поддержку в рублях и валюте, при необходимости готов задействовать дополнительные меры, говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Банк России и правительство РФ будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, подпавшим под санкции западных государств", - заявили в ЦБ.

США в четверг включили в санкционный список за российскую военную операцию на Украине Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "ФК Открытие". В начале недели под ограничительные меры США и ЕС попали Промсвязьбанк и АБ "Россия".

"Все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций, и мы оцениваем эти планы как адекватные ситуации", - указал ЦБ.

Банк России заверил, что все операции банков в рублях будут осуществляться, а услуги - предоставляться. Средства клиентов в иностранной валюте также будут сохранены и могут быть выданы в валюте счета, заявили в ЦБ РФ.

"Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте", - заявил регулятор.

"Банки сохраняют высокий запас устойчивости и имеют значительный потенциал развития бизнеса по кредитованию российской экономики. Подавляющая часть баланса каждого банка (более 80%) номинирована в рублях. Валютные кредиты в основном предоставлены кредитоспособным российским предприятиям, которые продолжат их обслуживать", - говорится в сообщении.

Банк России готов задействовать дополнительные меры для обеспечения устойчивости и непрерывности операционной деятельности банков, защиты интересов их кредиторов и вкладчиков.