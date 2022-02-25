В ВТБ на фоне санкций против банка призвали клиентов доверять только официальным данным

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Клиенты ВТБ, который в четверг стал объектом блокирующих санкций США и Великобритании, возможно, столкнутся со сложностями, но банк работает над тем, чтобы их минимизировать, заявил глава кредитной организации Андрей Костин. В своем обращении он призвал клиентов ВТБ пользоваться только официальными источниками информации.

"В ближайшие дни и недели банк ВТБ будет делать все возможное и невозможное, чтобы минимизировать потенциальный ущерб, который способен причинить нашим клиентам, партнерам и акционерам введенный в отношении ВТБ новый санкционный режим", - говорится в обращении Костина к клиентам банка.

"Еще в 2014 году, после первых санкций в отношении российских компаний со стороны западных властей, банковское сообщество России, включая, безусловно, банк ВТБ, разработало детальные планы реагирования на расширение режима ограничений. За минувшие годы мы научились жить и действовать в условиях постоянного санкционного давления. Мы знаем, что должны делать, и уже приступили к реализации намеченного плана. Я не могу полностью исключить сложности, которые могут испытать наши клиенты при перенастройке операционной деятельности банка, однако, мы работаем над тем, чтобы пройти их довольно быстро и без потерь", - заявил Костин.

Он попросил клиентов ориентироваться "исключительно на проверенную официальную информацию". "В кризисные моменты велик риск совершить необдуманное действие, поддавшись на советы "знающих экспертов" и громкие заголовки СМИ", - заявил Костин, призвал клиентов использовать как источник информации сайт ВТБ и сотрудников банка.

"Даже если на какой-то из ваших вопросов мы не сможем дать оперативный ответ, мы обязательно вернемся к вам с этим ответом в ближайшее время", - сказано в обращении главы ВТБ.