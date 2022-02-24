Санкции США не отразятся на счетах и вкладах клиентов ВТБ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Санкции США не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка ВТБ, в том числе - номинированных в долларах и евро, говорится в заявлении банка.

Все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и в дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России.

Все карты ВТБ, в том числе Visa и Mastercard, продолжают работать в предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории РФ. Введенные ограничения коснутся использования карт ВТБ за границей: клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, ВТБ рекомендует снять наличные средства с карты ВТБ или расплачиваться картами другого банка.

В штатном режиме продолжают работать эквайринговые терминалы и кассы в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых в банке.

Получение наличных возможно в любом банкомате страны. ВТБ не ограничивает обмен валюты. Клиенты сохраняют возможность открыть счет в различных иностранных валютах.

Банк ВТБ продолжит обслуживать брокерские счета. Однако часть операций, касающаяся расчетов в валюте, временно недоступна. Банк работает над поиском возможных решений для восстановления данного функционала. Клиент может обратиться в ВТБ для перевода ценных бумаг иностранных эмитентов к другому брокеру.

Клиентам - юридическим лицам для минимизации рисков в сложившейся обстановке ВТБ рекомендует временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах и евро в рамках обслуживания организации в банке. При проведении расчетов в других валютах банк просит исключить участие любых финансовых учреждений и лиц, находящихся на территории США, Европейского союза, Великобритании или на иных основаниях считающихся осуществляющими деятельность в США/ЕС/Великобритании, а также их дочерних структур.

Ранее в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна в координации с США заморозит активы ВТБ. Он также заявил, что российские банки будут полностью лишены доступа к британской финансовой системе и не смогу осуществлять платежи в фунтах и клиринг через Великобританию.

Позднее президент США Джо Байден объявил о решении ввести санкции в отношении четырех банков, включая ВТБ.