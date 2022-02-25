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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Клиенты ВТБ пожаловались на сбои в работе "ВТБ Онлайн"

Клиенты ВТБ пожаловались на сбои в работе "ВТБ Онлайн"
Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Клиенты ВТБ испытывают проблемы с использованием интернет-банка "ВТБ Онлайн", сообщили "Интерфаксу" несколько клиентов банка.

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"Возможно возникновение ошибок при совершении операций перевода в системе "ВТБ Онлайн", - заявили в колл-центре ВТБ. Банк работает над устранением проблемы.

По данным сайта DownDetector, проблемы у клиентов банка начались с полудня.

США и Великобритания 24 февраля ввели санкции против ВТБ.

Попадание в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) США накладывает максимально возможные ограничения - блокировку активов банков в американской юрисдикции, запрет на операции в долларах и проведение любых транзакций с американскими компаниями.

25 февраля ВТБ заявил, что работает в штатном режиме. Все отделения, банкоматы и терминалы банка работают без ограничений. Банк обеспечен необходимым запасом валюты и готов удовлетворить потребности клиентов в полном объеме.

"Приложение и интернет-версия "ВТБ Онлайн" работают в полном объеме за исключением валютных переводов за рубеж. Переводы внутри ВТБ и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте", - заявил банк.

ВТБ ВТБ Онлайн США Великобритания

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