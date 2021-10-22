ННК полностью выкупила у "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - "ННК-Ойл" стала владельцем ряда активов "Роснефти" на Сахалине, в Оренбурге, Нягяни и Коми.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, "ННК-Ойл" увеличила свою долю в "Сахалинморнефтегазе" с 84% до 100%.

Кроме того, "ННК-Ойл" стала владельцем актива ООО "Самаранефть", который был выделен из "Самаранефтегаза". В июле этого года структура "Роснефти" АО "Самаранефтегаз" перевела на свою новую "дочку" ООО "Самаранефть" лицензии на 42 участка в Самарской области для разведки и добычи полезных ископаемых (10 из них - для геологического изучения).

Помимо этого, на баланс "ННК-Ойл" перешло 100% ООО "Няганьнефть", ООО "Оренбург-нефть", ООО "РН-СахалинНИПИморнефть", сахалинские сервисные ООО "Сахалин-транспорт", ООО "Сахалин-бурение", ООО "Сахалин-ремонт НПО", ООО "Сахалин-сервис", а также ООО "Усинск-ремонт НПО" в Коми.

Как сообщалось, ООО "Самаранефть" создано в результате слияния при реорганизации ООО "Самаранефтегаз-1" и ООО "Кинельский склад-2", созданных и ликвидированных 30 апреля 2021 года. "Самаранефтегаз-1" был реорганизован из АО "Самаранефтегаз", "Кинельский склад-2" - из ООО "Кинельский склад".

"Няганьнефть" и "Оренбург-нефть", как и "Самаранефть", были выделены в июле из других структур "Роснефти" - АО "РН-Няганьнефтегаз" и АО "Оренбургнефть".

В конце прошлого года "Роснефть" объявила, что в рамках оптимизации портфеля активов планирует заместить часть из них более качественными. Так, "Роснефть" приняла решение о продаже на рыночных условиях части объектов российским нефтяным и нефтеперерабатывающим компаниям, нуждающимся в дополнительной добыче и готовым вкладываться в повышение эффективности и рост нефтеотдачи на зрелых месторождениях, а также готовым взять на себя все социальные обязательства, сообщали "Интерфаксу" в компании. "Речь идет об активах, расположенных на юге России, Сахалине, Волго-Уральском регионе, Тимано-Печоре и Западной Сибири", - уточняли в "Роснефти".

Ранее "Роснефть" уже продала ННК "Варьеганнефтегаз". Кроме того, ННК получила контроль в "РН-Северная нефть" - 84%.