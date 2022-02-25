Рубль в середине торгов пятницы перешел к росту в рамках коррекции

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российский рубль после заметного падения накануне и нестабильной динамики в самом начале торговой сессии в пятницу в середине дня перешел к росту в рамках коррекции; падение доллара и евро по отношению к рублю достигло 2,7-3 рублей.

Курс доллара США составил 82,5 руб./$1 в 11:46 по московскому времени, что на 2,75 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 92,21 руб./EUR1, подешевев почти на 3 рубля по отношению к закрытию торгов четверга. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 2,86 рубля - до 86,87 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро, наблюдаемое в ходе торгов 25 февраля, является следствием как чисто технических факторов (желанием ряда участников рынка зафиксировать прибыль после бурного роста в последние несколько дней), так и более фундаментальных, в частности, высоких цен на нефть и газ, которые традиционно выступают факторами поддержки для нацвалюты (котировки Brent держатся выше отметки $100 за баррель, а цена газа в Европе в пятницу днем колеблется вблизи уровня $1200 за тыс. кубометров).

При этом ситуация в целом остается напряженной из-за сохраняющихся санкционных рисков. Но влияние этих рисков сдержанное, так как их усиление со стороны Запада грозит еще большим ростом цен на энергоносители, что будет сглаживать негативное влияние санкций.

Кроме того, локальную поддержку нацвалюте оказывают и предпринимаемые Банком России меры по стабилизации ситуации на финансовых рынках. Так, ЦБ РФ предоставил кредитным организациям по операциям "валютный своп" по продаже долларов США за рубли $6 млрд 974,6 млн. Днем ранее требования ЦБ к банкам по этому инструменту составляли $313,8 млн. Банк России ранее сообщил об увеличении лимитов по операциям предоставления банкам ликвидности в иностранной валюте.

Максимальный объем задолженности кредитных организаций перед ЦБ по операциям репо в иностранной валюте увеличен с $15 млрд до $50 млрд. Дневной лимит по операциям "валютный своп" по продаже долларов США за рубли с последующей их покупкой с расчетами "сегодня/завтра" увеличен с $3 млрд до $5 млрд.

Кроме того, ЦБ ввел инструмент "валютный своп" по продаже евро за рубли с последующей их покупкой с расчетами "сегодня/завтра". Эти операции будут проводиться на ежедневной основе по аналогии с долларовым "валютным свопом". Процентная ставка по евро в рамках этих операций установлена в размере, равном ставке ESTR, увеличенной на 1,5 процентного пункта, процентная ставка по рублевой части - в размере ключевой ставки ЦБ РФ, уменьшенной на 1 процентный пункт. Дневной лимит по операциям "валютный своп" по продаже евро за рубли установлен на уровне 2 млрд евро.