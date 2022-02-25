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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

ВТБ активно тратит наличную валюту, накопленную после кризиса 2014-15 гг.

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ не испытывает проблем с наличной валютой сейчас, расходует большой запас средств, накопленных после кризиса 2014-2015 годов, сообщил член правления банка Дмитрий Пьянов журналистам в пятницу.

"У нас по итогам событий 2014-2015 года поддерживался достаточно большой запас наличной валюты и долларов и евро, который не расходовался на текущие операции, а хранился в хранилище как раз для таких экстренных ситуаций. И сейчас мы активно расходуем этот запас", - сказал Пьянов.

"Плюс есть четкая коммуникация от Центрального банка о готовности поддержать банки, попавшие под санкции любыми способами, включая ликвидность. К этому способу из-за наличия большого запаса мы пока не прибегали", - подчеркнул топ-менеджер ВТБ.

Накануне на фоне начала военной операции на Донбассе ряд российских банков фиксировали рост спроса граждан на наличные, в том числе и валюту.

США в четверг также ввели блокирующие санкции в отношении ВТБ.

ЦБ РФ пообещал попавшим под западные санкции банкам любую необходимую поддержку в рублях и валюте, заявил о готовности задействовать дополнительные меры при необходимости.

ВТБ Дмитрий Пьянов

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