Котировки нефти сбавили темпы роста

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти несколько сократили темпы роста на торгах в понедельник после появления в СМИ информации о том, что США и ряд других стран могут высвободить порядка 70 млн баррелей из стратегических резервов.

К 18:20 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,82 (2,88%) к уровню закрытия пятницы, до $100,75 за баррель. Срок действия апрельских контрактов истекает с завершением торгов в понедельник. Более активно торгуемые майские контракты подорожали на 3,85% ($4,09), до $97,97 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $3,9 (3,26%), до $95,49 за баррель.

По данным The Wall Street Journal, ссылающейся на источники в странах Европы и Персидского залива, США и другие члены Международного энергетического агентства (МЭА) могут принять решение о высвобождении топлива из резервов в понедельник или вторник.

Штаты, как ожидается, направят на рынок из стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) 40 млн баррелей самых "легких" сортов нефти.

Вашингтон проинформировал о готовящемся шаге Саудовскую Аравию, чтобы убедиться, что крупнейшая страна ОПЕК не откажется от планируемого наращивания добычи, сообщили источники WSJ.

Ранее в ходе торгов цена апрельских контрактов на Brent поднималась до $105,07 за баррель, майских - до $101,28 за баррель, апрельских фьючерсов на Brent - до $99,1 за баррель.

Росту цен на нефть способствуют сохраняющиеся опасения относительно сокращения поставок энергоносителей из России после введения жестких санкций в отношении Москвы из-за ее военной агрессии против Украины. Западные страны закрыли доступ к расчетной системе SWIFT для ряда крупных российских банков, что затруднит покупку нефти в РФ другими странами, отмечает Market Watch.

Аналитики Goldman Sachs Group пересмотрели месячный прогноз цен на Brent в сторону увеличения - с $95 до $115 - и не исключают их дальнейшего подъема. Эксперты полагают, что в краткосрочной перспективе Brent может подорожать до $110-120 за баррель.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, если РФ и Украина не добьются прорыва в мирных переговорах, рынку придется сократить спрос на 2-4 млн баррелей в сутки (б/с), чтобы компенсировать месячную потерю российского экспорта.