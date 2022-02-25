ВТБ воздерживается от выдачи юрлицам кредитов в валюте

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ воздерживается от выдачи корпоративных кредитов в валюте, в рублях сделал приоритетом кредиты по плавающей ставке, рассказал журналистам финансовый директор банка Дмитрий Пьянов.

Он заявил, что ВТБ не остановил выдачу крупных кредитов клиентам-юрлицам. "Мы воздерживаемся сейчас от любого кредитования в валюте. В рублях наш основной приоритет сейчас - выдача кредитов по плавающей ставке. Естественно, с учетом кредитного риска", - сказал финдиректор.

ВТБ, в отличие от Сбербанка, попал в SDN List, то есть стал объектом блокирующих санкций. Его активы в США и Великобритании замораживаются. На данный момент это самый сильный санкционный удар по российскому финансовому сектору за всю историю рестрикций начиная с 2014 года.

"Все усилие всех глобальных бизнес-линий сейчас уходит на клиентскую коммуникацию и удовлетворение клиентских вопросов и потребностей. У нас увеличена нагрузка на колл-центр, мы на 40% (видим рост - ИФ) количества запросов клиентов. Нам важно разъяснить, что означают санкции, какие операции клиентов они затрагивают, а какие не затрагивают, объяснить клиентам порядок пользования своими денежными средствами и текущую ситуацию", - отметил Пьянов.

"В целом обстановка рабочая, мы полностью настроены как менеджмент на удовлетворение всех клиентских потребностей. Намереваемся до тех пор, пока будет спрос на изъятие денежных средств, его полностью и без всяких ограничений удовлетворять. Мы считаем, что подготовлены к этому. Для внешних операций у нас есть комфортный срок для их завершения. Мы будем их сворачивать в установленный период и дальше будем иметь объективное ограничение на доступ к платежной инфраструктуре в долларах США, а также в остальных западных валютах", - добавил он.