Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:41

ВТБ воздерживается от выдачи юрлицам кредитов в валюте

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ воздерживается от выдачи корпоративных кредитов в валюте, в рублях сделал приоритетом кредиты по плавающей ставке, рассказал журналистам финансовый директор банка Дмитрий Пьянов.

Он заявил, что ВТБ не остановил выдачу крупных кредитов клиентам-юрлицам. "Мы воздерживаемся сейчас от любого кредитования в валюте. В рублях наш основной приоритет сейчас - выдача кредитов по плавающей ставке. Естественно, с учетом кредитного риска", - сказал финдиректор.

ВТБ, в отличие от Сбербанка, попал в SDN List, то есть стал объектом блокирующих санкций. Его активы в США и Великобритании замораживаются. На данный момент это самый сильный санкционный удар по российскому финансовому сектору за всю историю рестрикций начиная с 2014 года.

"Все усилие всех глобальных бизнес-линий сейчас уходит на клиентскую коммуникацию и удовлетворение клиентских вопросов и потребностей. У нас увеличена нагрузка на колл-центр, мы на 40% (видим рост - ИФ) количества запросов клиентов. Нам важно разъяснить, что означают санкции, какие операции клиентов они затрагивают, а какие не затрагивают, объяснить клиентам порядок пользования своими денежными средствами и текущую ситуацию", - отметил Пьянов.

"В целом обстановка рабочая, мы полностью настроены как менеджмент на удовлетворение всех клиентских потребностей. Намереваемся до тех пор, пока будет спрос на изъятие денежных средств, его полностью и без всяких ограничений удовлетворять. Мы считаем, что подготовлены к этому. Для внешних операций у нас есть комфортный срок для их завершения. Мы будем их сворачивать в установленный период и дальше будем иметь объективное ограничение на доступ к платежной инфраструктуре в долларах США, а также в остальных западных валютах", - добавил он.

ВТБ Дмитрий Пьянов

Новости по теме

Новости

ЦБ увеличил выдачу наличных банкам на фоне роста спроса

Военная операция на Украине

Берлин подтвердил, что Россию пока не отключат от SWIFT

Берлин подтвердил, что Россию пока не отключат от SWIFT

ЦБ объявил очередной пакет мер поддержки финсектора. Текст

ЦБ объявил очередной пакет мер поддержки финсектора. Текст

Крупнейшие банки РФ впервые выступили с совместным заявлением

iHerb приостановил доставку в Россию

Карты банков из SDN list не будут работать за рубежом и с ApplePay/GooglePay

Карты банков из SDN list не будут работать за рубежом и с ApplePay/GooglePay

Минпромторг заявил о готовности РФ к импортозамещению и поддержке производителей

Минэкономразвития сообщило об устойчивости экономики РФ к санкциям

Клиенты ВТБ пожаловались на сбои в работе "ВТБ Онлайн"

Клиенты ВТБ пожаловались на сбои в работе "ВТБ Онлайн"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });