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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Ozon попросит OFAC исключить из SDN List дочерний банк

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Интернет-ритейлер Ozon попросит Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США) исключить Ozon Банк из санкционного SDN List. Об этом говорится в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

США 25 февраля ввели санкции против Ozon Банка - финансовой организации, которую весной 2021 года Ozon приобрел у Совкомбанка. При этом в сообщении американского Минфина было указано, что Ozon Банк связан с Совкомбанком, на который также распространяются санкции из-за Украины.

В мае Совкомбанк закрыл сделку по продаже компании Ozon Оней банка - впоследствии он был переименован в Ozon Банк. Сумма сделки составила 615 млн рублей.

"На дату закрытия сделки Оней банк перестал быть аффилированным с Совкомбанком, в впоследствии - был переименован в Ozon Банк", - сообщил Ozon напомнив, что целью приобретения актива была банковская лицензия, необходимая для разработки финансовых продуктов.

Ozon не стал гарантировать сроков или результатов рассмотрения обращения в OFAC, говорится в сообщении. При этом менеджмент компании считает, что на основании имеющейся информации включение банка в SDN List не окажет существенного неблагоприятного эффекта как на бизнес финансовой организации, так и Ozon в целом.

Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Ozon Банк Ozon Совкомбанк Украина США SEC OFAC Минфин

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