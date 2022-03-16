Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Ozon после попадания дочернего банка под санкции США учредил новую "дочку"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon, первая попытка которого создать финансовый бизнес неожиданно натолкнулась на санкции в отношении предыдущего владельца купленного в этих целях банка, вторую попытку решил начать "с чистого листа".

Банк России 11 марта зарегистрировал новую кредитную организацию - Еком банк с уставным капиталом 3,6 млрд рублей, свидетельствуют материалы на сайте регулятора.

Банк получил универсальную лицензию ЦБ на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц). Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в среду сообщило, что включил Еком банк в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.

По данным ЕГРЮЛ, новый банк принадлежит компании ООО "Интернет-Логистика", конечным бенефициаром которой является Ozon Holdings. Председателем правления Еком банка указывается Андрей Личманов, который также значится главой Ozon банка.

В конце февраля американские власти включили дочерний банк Ozon в SDN List, связав его с прежним акционером - Совкомбанком, который также подпал под санкции Минфина США. Ozon сообщал, что попросит Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США) исключить дочерний банк из SDN List.

Ozon приобрел банк у Совкомбанка в мае прошлого года за 615 млн рублей.

Ozon США

Новости по теме

Новости

Источник заявил о временном введении рекомендуемых предельных цен на металлы в РФ

ЦБ согласовал проект о внешнем управлении активами покидающего РФ иностранного бизнеса

ЦБ согласовал проект о внешнем управлении активами покидающего РФ иностранного бизнеса

"Детский мир" зафиксировал цены на некоторые товары

"Детский мир" зафиксировал цены на некоторые товары

Google и TikTok грозят очередные штрафы из-за запрещенного в РФ контента

Google и TikTok грозят очередные штрафы из-за запрещенного в РФ контента

Германский E.ON отказался покупать газ у трейдеров "Газпрома"

Германский E.ON отказался покупать газ у трейдеров "Газпрома"

LME остановила торги никелем спустя несколько минут после их возобновления

Страны ОПЕК+ выполнили в феврале сделку по ограничению добычи на 137%

Страны ОПЕК+ выполнили в феврале сделку по ограничению добычи на 137%

ФНС предложила новые варианты для покидающих РФ компаний с иностранным участием

ФНС предложила новые варианты для покидающих РФ компаний с иностранным участием
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });