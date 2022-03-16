Ozon после попадания дочернего банка под санкции США учредил новую "дочку"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon, первая попытка которого создать финансовый бизнес неожиданно натолкнулась на санкции в отношении предыдущего владельца купленного в этих целях банка, вторую попытку решил начать "с чистого листа".

Банк России 11 марта зарегистрировал новую кредитную организацию - Еком банк с уставным капиталом 3,6 млрд рублей, свидетельствуют материалы на сайте регулятора.

Банк получил универсальную лицензию ЦБ на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц). Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в среду сообщило, что включил Еком банк в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.

По данным ЕГРЮЛ, новый банк принадлежит компании ООО "Интернет-Логистика", конечным бенефициаром которой является Ozon Holdings. Председателем правления Еком банка указывается Андрей Личманов, который также значится главой Ozon банка.

В конце февраля американские власти включили дочерний банк Ozon в SDN List, связав его с прежним акционером - Совкомбанком, который также подпал под санкции Минфина США. Ozon сообщал, что попросит Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США) исключить дочерний банк из SDN List.

Ozon приобрел банк у Совкомбанка в мае прошлого года за 615 млн рублей.