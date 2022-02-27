Прокачка газа через Украину в понедельник ожидается на прежнем высоком уровне

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Загрузка украинского газотранспортного коридора в понедельник ожидается на прежнем высоком уровне. Европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен в Европе в результате введения санкций в отношении России.

Первая номинация на транзит газа через Украину на 28 февраля составляет 106 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

Номинации постоянно уточняются в течение дня. Заявка на воскресенье на данный момент составляет 107,3 млн куб. м.