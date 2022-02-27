ЦБ РФ временно смягчил лимитные требования к банкам

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ до 1 июля 2022 года не будет применять к кредитным организациям меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, суммы всех открытых валютных позиций, а также балансирующей позиции в рублях при условии, что данная ситуация возникла в силу внешних обстоятельств, а предоставленная возможность не используется банками в спекулятивных целях, говорится в сообщении регулятора.

При этом Банк России будет осуществлять оперативный мониторинг величин открытых валютных позиций и причин их изменения в целях обеспечения бесперебойного функционирования валютного и денежного рынков, а также финансовой устойчивости кредитных организаций.