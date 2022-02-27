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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

ВЭБ задействует альтернативные каналы для поддержки экспорта при отключении от SWIFT

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ВЭБ в деятельности по поддержке экспорта задействует с банками-корреспондентами Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, а также альтернативные каналы в случае отключения от SWIFT, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"ВЭБ.РФ в значительной степени ориентирован на поддержку проектов в России, эта работа будет продолжена в полном объеме. В части деятельности по поддержке экспорта с банками-корреспондентами будут задействованы как СПФС, так и альтернативные каналы", - говорится в сообщении.

Какие именно альтернативные каналы имеются в виду, не уточняется.

ВЭБ также отмечает, что продолжит содействовать реализации проектов, направленных на развитие экономики России, внешние ограничения на реализацию этой повестки не влияют.

В ночь с 26 на 27 февраля США, ЕС, Франция, Германия, Италия, Британия и Канада объявили о достигнутой договоренности отключить отдельные российские банки от системы SWIFT.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - это система передачи финансовых сообщений (платежных поручений, поручений на перевод ЦБ, справочной информации) для выполнения транзакций на рынке платежей, ценных бумаг, производных финансовых инструментов. Система объединяет более 11 тыс. финансовых учреждений в свыше 200 странах.

SWIFT СПФС ВЭБ

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