Пользователей "Яндекс Go" и "Ситимобил" предупредили о возможных проблемах с оплатой

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Оплата через Apple Pay и Google Pay может быть недоступна для некоторых пользователей "Яндекс Go" и "Ситимобил", уведомили сервисы своих пользователей в приложениях.

Представитель "Яндекса" подтвердил "Интерфаксу" информацию о том, что держателей карт некоторых банков могут возникнуть проблемы таким способом оплаты. При этом в компании не уточнили, касается ли эта информация для пользователей, банки которых попали под блокирующие санкции (группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, "Открытия").

То же самое сообщили и в пресс-службе "Ситимобил" (является одним из активов совместного предприятия VK и Сбербанка). "Для удобства наших пользователей мы рассматриваем возможность оперативно добавить в качестве способа оплаты Систему быстрых платежей (СБП)", - отметил представитель сервиса.

Представитель агрегатора такси Gett сообщил, что компания в России нацелена на B2B сегмент. "Платежи в этом секторе настроены иначе, и работа Apple Pay и Google Pay никак не затрагивает проведение транзакций для корпоративных клиентов", - отметили там.

Опрошенные "Интерфаксом" каршеринговые компании, в т.ч. "Яндекс.Драйв", "Делимобиль" и "Ситидрайв", сообщили, что в принципе не поддерживают оплату через Apple Pay и Google Pay.

В пятницу ЦБ РФ сообщил, что клиенты банков, попавших под блокирующие санкции не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг в странах, поддерживающих санкции. Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay.

При этом стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам будет доступна в полном объеме на территории РФ.