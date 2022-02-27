Сбербанк покинул глава блока "Технологии" Рафаловский

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Исполнительный вице-президент, главный технический директор, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский покинул кредитную организацию, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбербанк не стал комментировать эту информацию.

Лев Хасис, занимавший до недавнего времени пост первого зампреда правления Сбербанка, досрочно ушел из банка - в начале этой недели.

24 февраля США ввели в отношении Сбербанка санкции по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions), они в сообщении американского Минфина блокирующим не названы.

Рафаловский возглавил блок "Технологии" в Сбербанке в августе 2018 года вместо Хасиса. Главным техническим директором Сбербанка он стал в феврале 2018 года. До этого он работал в Citigroup на протяжении около 20 лет.