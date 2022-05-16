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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Сбербанк покинет руководитель корпоративно-инвестиционного блока Андрей Шеметов

Сбербанк покинет руководитель корпоративно-инвестиционного блока Андрей Шеметов
Андрей Шеметов
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Руководитель корпоративно-инвестиционного блока Сбербанка Андрей Шеметов покидает банк, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Андрей Шеметов принял решение сфокусироваться на собственных проектах", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией, официально Шеметов перестанет быть сотрудником банка со дня на день, но на работу он не ходит уже давно.

Андрей Шеметов пришел в Сбербанк в 2016 году на должность вице-президента банка, руководителя департамента глобальных рынков. До этого с 2012 до 2016 года он занимал пост зампреда правления Мосбиржи.

В ноябре 2020 года Шеметов был назначен старшим вице-президентом блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес" и стал курировать направления глобальных рынков, работу с ключевыми клиентами, депозитарий, и инвестиционный бизнес.

Сбербанк Андрей Шеметов Мосбиржа
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