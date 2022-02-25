Источник сообщил, что Хасис ушел из Сбербанка раньше срока

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Лев Хасис, занимавший до недавнего времени пост первого зампреда правления Сбербанка, досрочно покинул кредитную организацию, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к банку. По его словам, это случилось в начале этой недели.

Банк от комментариев отказался.

Наблюдательный совет Сбербанка 15 февраля решил прекратить полномочия Хасиса и исключить его из состава правления с 1 июня 2022 года.

22 февраля банк сообщил о корректировке решения набсовета: фраза "прекратить полномочия с 1 июня 2022 года" была изменена на "прекратить полномочия до 1 июня 2022 года".

США 24 февраля ввели в отношении Сбербанка санкции по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions), они в сообщении американского Минфина блокирующим не названы.

Ранее Сбербанк заявил о планах создать холдинг электронной коммерции. Предполагалось, что его президентом, председателем совета директоров станет Хасис, который покинет пост первого зампреда правления кредитной организации, будет вести личные проекты.

Холдинг электронной коммерции должен объединить инвестиции Сбербанка в компании "СберМаркет", "СберМегаМаркет", "СберЛогистика", "Сбер Еаптека" и "СММ Ритейл", а также долю банка в совместном предприятии c VK - О2О-холдинг.

Хасис присоединился к команде Сбербанка в роли первого зампреда правления в 2013 году. До этого, в 2011-2013 годах, он был старшим вице-президентом американской Wal-Mart Stores, в 2006-2011 годах занимал пост исполнительного директора X5 Retail Group, в 1999-2006 годах входил совет директоров ЗАО "ТД Перекресток" (некоторое время возглавлял совет), в 1997-1998 годах был вице-президентом Альфа-банка.