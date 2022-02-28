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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:38

Минобороны Белоруссии анонсировало четырехдневную подготовку военнообязанных

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Белоруссии с 1 по 4 марта проведут теоретические и практические мероприятия по подготовке военнообязанных, объявило Минобороны страны.

Мероприятия проведут во всех административных районах с должностными лицами исполнительных комитетов и военкоматов, администрацией пунктов приема мобилизационных ресурсов. В частности, будет проверяться наличие и условие хранения "имеющихся запасов материальных средств".

Также в ходе этих мероприятий большое значение будет уделено подготовке военнообязанных, до которых в течение однодневного сбора будут доведены основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск.

В Минобороны также обратили внимание на то, что занятия, направленные на повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск, носят ежегодный характер, и проводятся в соответствии с планом подготовки вооруженных сил в 2022 году.

Минобороны Белоруссия

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