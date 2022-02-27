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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Зеленский сообщил об обещании Лукашенко не посылать войска на Украину

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и назвал эту беседу долгой и предметной.

"У меня состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко. Мы не разговаривали с ним два года. А сегодня я говорил с ним очень предметно. Я подробно объяснил ему невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты и вертолеты летели в Украину из Белоруссию. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Белоруссию. И он меня заверил в этом", - заявил Зеленский.

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Владимир Зеленский

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