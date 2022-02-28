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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:49

Equinor прекратит инвестиции в Россию и выйдет из совместных предприятий

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров норвежской Equinor принял решение прекратить новые инвестиции в Россию и начать процесс выхода из российских совместных предприятий, говорится в сообщении на сайте компании.

Компания подчеркивает свою обеспокоенность ситуацией на Украине. "В настоящее время мы остановим новые инвестиции в наш российский бизнес и начнем процесс выхода из наших совместных предприятий в соответствии с нашими ценностями", - приводятся в сообщении слова главы компании Андерса Опедаля (Anders Opedal).

Equinor работает в России более 30 лет, имеет соглашение о сотрудничестве с "Роснефтью", в рамках которого компании осваивают месторождения на участках в Восточной Сибири.

27 февраля британская BP заявила, что продаст 19,75% акций "Роснефти" и выйдет из других российских СП с компанией. BP владеет 19,75% акций "Роснефти" с 2013 года.

Equinor Роснефть Украина Андерс Опедаль BP

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